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    Крупнейшая после МОК спортивная организация не поддержала санкции против россиян. Соревнования в Петербурге состоятся

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    6 комментариев

    Международный совет военного спорта (CISM) отказался поддержать санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе организации со ссылкой на президента CISM, генерала Эрве Пиччирилло (Франция).

    «Все страны — члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России и участвовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране», — заявил Эрве Пиччирилло.

    В этой связи в августе 2022 года в Петербурге пройдут крупнейшие международные соревнования и мероприятия под эгидой CISM — III Всемирные курсантские игры 2022 года. В последнее время Россия, наоборот, только теряла крупные международные турниры.

    Кроме того, лучшим спортсменом года по версии CISM стала представительница Вооруженных сил России — сержант ВДВ Влада Кривенко. Она заняла 1-е место в личном, командном зачете на 44-м чемпионате мира по парашютному спорту.

    Награждение лучших спортсменов года CISM пройдет в ходе работы 77-й Генеральной ассамблеи CISM, которая состоится в период с 1 по 9 мая 2022 года в Перу.

    CISM — крупнейшая спортивная организация в мире после Международного олимпийского комитета и Международной спортивной федерации университетов. Объединяет спортсменов-военнослужащих из 140 стран мира. Международный совет CISM основан 18 февраля 1948 года в Ницце. Ежегодно CISM проводит до 25 чемпионатов мира по различным видам спорта на различных континентах. Раз в четыре года проходят Летние и Зимние Всемирные военные игры. CISM — единственная в мире международная спортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России.

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    Комментарии (6)

    kоt-obormot
    В 1986 году - помню "Игры Доброй Воли". Почти ДеЖавю...
    266198421
    Приедут на своей технике?
    hal9000
    Армейский спорт это не то..и цели другие и мотивация и сама по себе концепция отличается..армейская физ.поготовка в армии не относится к спорту как к таковому..это просто средство ..составная часть ..деталь ..в подготовке бойца..офицера..курсанта..и она значительно отличается от гражданского ..основное отличие..в том что военное уничтожает разрушает.. гражданское ТВОРИТ..Армейский сопрт не относится вообще как таковой к Олимпизму..
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