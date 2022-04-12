Крупнейшая после МОК спортивная организация не поддержала санкции против россиян. Соревнования в Петербурге состоятся

Международный совет военного спорта (CISM) отказался поддержать санкции в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе организации со ссылкой на президента CISM, генерала Эрве Пиччирилло (Франция).



«Все страны — члены CISM могут свободно принимать военные делегации из России и участвовать в мероприятиях CISM, организованных в нашей стране», — заявил Эрве Пиччирилло.



В этой связи в августе 2022 года в Петербурге пройдут крупнейшие международные соревнования и мероприятия под эгидой CISM — III Всемирные курсантские игры 2022 года. В последнее время Россия, наоборот, только теряла крупные международные турниры.

