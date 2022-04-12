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    Автобус зацепил велосипед и перегородил Невский

    1798
    4 комментария

    На Невском проспекте от набережной Фонтанки до площади Восстания собралась километровая пробка. Дорогу перегородил автобус.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», авария произошла вечером 12 апреля недалеко от Пушкинской улицы. По предварительным данным, автобус № 7 отъезжал от остановки и задел велосипед, который стоял на тротуаре. Предположительно пострадал только катафот (светоотражатель) велосипеда, но мужчина настаивает на общении с ГИБДД. Прохожие, впрочем, убеждают его не накалять конфликт.

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    «Отъезжающий от остановки автобус задел стоящий велосипед. Пострадавших нет. Примерно через 20 минут после инцидента автобус продолжил рейс», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс». При этом в ПАТ говорят, что самого велосипедиста на месте не было, там стоял только «железный конь».

    В ГУ МВД сообщили, что подобной заявки о ДТП не поступало.

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    Комментарии (4)

    267288717
    Это автобус так об велосипед приложился, что его развернуло поперёк Невского?
    hal9000
    похоже на митинг...
    -4°
    А что этот велопед...ст делал на тротуаре????
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