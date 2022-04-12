Автобус зацепил велосипед и перегородил Невский

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», авария произошла вечером 12 апреля недалеко от Пушкинской улицы. По предварительным данным, автобус № 7 отъезжал от остановки и задел велосипед, который стоял на тротуаре. Предположительно пострадал только катафот (светоотражатель) велосипеда, но мужчина настаивает на общении с ГИБДД. Прохожие, впрочем, убеждают его не накалять конфликт.

На Невском проспекте от набережной Фонтанки до площади Восстания собралась километровая пробка. Дорогу перегородил автобус.

«Отъезжающий от остановки автобус задел стоящий велосипед. Пострадавших нет. Примерно через 20 минут после инцидента автобус продолжил рейс», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс». При этом в ПАТ говорят, что самого велосипедиста на месте не было, там стоял только «железный конь».

В ГУ МВД сообщили, что подобной заявки о ДТП не поступало.

