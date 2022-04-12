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    Экономика и санкции

    Глава Ozon покинул пост из-за санкций

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    8 комментариев

    Гендиректор Ozon Group Александр Шульгин 11 апреля покинул пост гендиректора компании и вышел из ее совета директоров. В пресс-релизе отмечается, что решение принято из-за наложенных на него санкций Евросоюза и Австралии.

    «Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon», — говорится в заявлении. Отмечается, что этот орган будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью.

    Шульгина в качестве исполнительного директора в совете директоров заменит финансовый директор Игорь Герасимов.

    Гендиректором Шульгин был с декабря 2017 года. «Коммерсант» уточняет, что санкции в отношении него были введены из-за того, что он принял участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, где обсуждались вопросы поддержки экономики в условиях санкций. В ЕС считают, что присутствие там Шульгина означает поддержку им спецоперации на Украине.

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    Комментарии (8)

    Swebaka
    А ему как человеку и Озону как фирме, что даёт выход, объясните дурню
    Pilat
    Ну попал под санкции и что?
    Зачем выходить?
    Мало внутреннего рынка и товаров из России?
    Гордиться нужно, что западная сволочь включила тебя в санкционный список.
    Как мы знаем,есть некоторые рыжие люди, которые не попали ни в один список санкций.
    Так что маркер это точный
    Михаил Петров-Водкин
    Сходил к деду на посиделки...
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