Глава Ozon покинул пост из-за санкций

Гендиректор Ozon Group Александр Шульгин 11 апреля покинул пост гендиректора компании и вышел из ее совета директоров. В пресс-релизе отмечается, что решение принято из-за наложенных на него санкций Евросоюза и Австралии.
«Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon», — говорится в заявлении. Отмечается, что этот орган будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью.
Шульгина в качестве исполнительного директора в совете директоров заменит финансовый директор Игорь Герасимов.
Гендиректором Шульгин был с декабря 2017 года. «Коммерсант» уточняет, что санкции в отношении него были введены из-за того, что он принял участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, где обсуждались вопросы поддержки экономики в условиях санкций. В ЕС считают, что присутствие там Шульгина означает поддержку им спецоперации на Украине.