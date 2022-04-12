Глава Ozon покинул пост из-за санкций

Гендиректор Ozon Group Александр Шульгин 11 апреля покинул пост гендиректора компании и вышел из ее совета директоров. В пресс-релизе отмечается, что решение принято из-за наложенных на него санкций Евросоюза и Австралии.



«Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon», — говорится в заявлении. Отмечается, что этот орган будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью.

