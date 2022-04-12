Кровавая ссора в Петроградском районе привела росгвардейцев к полуголой с ножом

Конфликт двух женщин в доме на Малой Зелениной улице не обошелся без крови. Под подозрением — воительница в одном нижнем белье, которую поймали на одной из соседних улиц с ножом.
Как сообщает 12 апреля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, около часа дня персонал ТСЖ указанного дома нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что в одной из квартир поссорились две женщины. Одна из них ударила оппонентку ножом, притащила в холл и нанесла еще несколько ранений, а затем скрылась. На записи с камеры видеонаблюдения также заметно, как нападавшая бьет жертву по лицу.
Место происшествия оцепили, приметы агрессивной женщины сообщили дежурным нарядам Росгвардии. Вскоре один из них задержал на улице Красного Курсанта похожую гражданку — как минимум, тоже не вполне одетую.
Раненую увезли в больницу, а задержанную — в отдел полиции, предварительно отобрав у нее нож.