Кровавая ссора в Петроградском районе привела росгвардейцев к полуголой с ножом

Конфликт двух женщин в доме на Малой Зелениной улице не обошелся без крови. Под подозрением — воительница в одном нижнем белье, которую поймали на одной из соседних улиц с ножом.

Как сообщает 12 апреля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, около часа дня персонал ТСЖ указанного дома нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что в одной из квартир поссорились две женщины. Одна из них ударила оппонентку ножом, притащила в холл и нанесла еще несколько ранений, а затем скрылась. На записи с камеры видеонаблюдения также заметно, как нападавшая бьет жертву по лицу.