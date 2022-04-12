    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    766мм

    76%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Экономика и санкции

    Reuters: Airbus призвал Запад не вводить эмбарго на российский титан

    3169
    3 комментария

    Авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан. В концерне полагают, что такие санкции нанесли бы ущерб западному производству, а вот российской экономике — вряд ли.

    Как пишет 12 апреля Reuters, главный исполнительный директор компании Гийом Фори заявил акционерам, что запрет на импорт титана был бы нецелесообразным. Тем не менее он добавил, что Airbus в долгосрочной перспективе ищет альтернативные нероссийские поставки. Кратко- и среднесрочные потребности компании пока закрываются за счет сформированных запасов.

    Ранее американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана, но западные санкции его пока не коснулись.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Михаил Петров-Водкин
    Боинг перешёл на японскую титановую губку, ничего не мешает сделать это европейцам.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний