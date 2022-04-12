Reuters: Airbus призвал Запад не вводить эмбарго на российский титан

Авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан. В концерне полагают, что такие санкции нанесли бы ущерб западному производству, а вот российской экономике — вряд ли.



Как пишет 12 апреля Reuters, главный исполнительный директор компании Гийом Фори заявил акционерам, что запрет на импорт титана был бы нецелесообразным. Тем не менее он добавил, что Airbus в долгосрочной перспективе ищет альтернативные нероссийские поставки. Кратко- и среднесрочные потребности компании пока закрываются за счет сформированных запасов.

