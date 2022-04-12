Российские космонавты рассказали, какое кино смотрят на МКС

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков и Константин Борисов рассказали о том, что смотрят звёздные путешественники до, после и во время полетов. Результаты опроса предоставил «Фонтанке» онлайн-кинотеатр IVI по случаю Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.
Космонавты отметили, что специфика работы часто не позволяет им воспринимать фантастические фильмы без иронии.
«После того как я начал учиться на инженера ракетостроения, все фантастические фильмы про космос стал смотреть с ухмылкой. Наверное, «Аполлон-13» — самый достоверный фильм с точки зрения того, что происходило во время полета на Луну», — рассказал Иван Вагнер.
Космонавты сошлись во мнении, что лучшими на космическую тематику также можно считать фильмы «Звездные войны», «Интерстеллар», «Космическая одиссея», «Москва — Кассиопея».
Одна из главных космических примет российской космонавтики тоже связана с кино. Известна многолетняя традиция — за день перед стартом с Байконура космический экипаж смотрит фильм «Белое солнце пустыни».
Другая традиция — просмотр фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» на Новый год. Российская часть экипажа МКС каждый праздник отмечает просмотром комедии про Женю Лукашина и Надю за космическим оливье.
На предполетном карантине на Байконуре после изнурительных тренировок, вспоминают космонавты, они смотрели фильмы «Укрощение огня» о Сергее Королеве и «Территория» — российскую драму о геологах, одержимых идеей найти золото на суровых просторах тундры.
Во время космических полётов свободного времени катастрофически не хватает, сетуют космонавты. Урывками посмотреть кино можно разве что во время занятий спортом. Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что таким способом посмотрел «Теорию большого взрыва», а также кино о полярных исследованиях — сериал «Затерянные в Антарктиде» и фильм о норвежском путешественнике «Амундсен».
Во время редких свободных вечеров после общего ужина космонавты смотрят кино всем международным экипажем. На станции есть два проектора, и на «большом экране» они смотрели киноновинки, которые им присылали с Земли, — одной из самых интересных стал последний эпизод «Звездных войн».