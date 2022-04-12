Российские космонавты рассказали, какое кино смотрят на МКС

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков и Константин Борисов рассказали о том, что смотрят звёздные путешественники до, после и во время полетов. Результаты опроса предоставил «Фонтанке» онлайн-кинотеатр IVI по случаю Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.



Космонавты отметили, что специфика работы часто не позволяет им воспринимать фантастические фильмы без иронии.



«После того как я начал учиться на инженера ракетостроения, все фантастические фильмы про космос стал смотреть с ухмылкой. Наверное, «Аполлон-13» — самый достоверный фильм с точки зрения того, что происходило во время полета на Луну», — рассказал Иван Вагнер.

