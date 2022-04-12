Смольный снова собрался менять требования к стратегическим инвесторам

Смольный подготовил проект поправок в законодательство о стратегических инвестиционных проектах и инвесторах. Шкала вложенных денег снова меняется.



Проект изменений в соответствующий закон 2008 года опубликован 12 апреля. В этой версии для того, чтобы инвестиционный проект был признан стратегическим, необходимо, чтобы он улучшал социально-экономические условия для жителей и был эффективен экономически — как для самого инвестора, так и для бюджета посредством налогов.

Если речь идет о санаторной деятельности, научной или об обеспечении спортивно-зрелищных мероприятий — совокупный размер вложений должен быть не менее 750 млн рублей. Если о развитии промышленности — не менее 2 млрд рублей. Если об инновационной деятельности, туризме (в том числе создании гостиниц) — не менее 1 млрд рублей. При реализации других проектов — не менее 15 млрд. При этом у компании должен быть аналогичный по объему опыт в прошлом.