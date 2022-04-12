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    Смольный снова собрался менять требования к стратегическим инвесторам

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    1 комментарий

    Смольный подготовил проект поправок в законодательство о стратегических инвестиционных проектах и инвесторах. Шкала вложенных денег снова меняется.

    Проект изменений в соответствующий закон 2008 года опубликован 12 апреля. В этой версии для того, чтобы инвестиционный проект был признан стратегическим, необходимо, чтобы он улучшал социально-экономические условия для жителей и был эффективен экономически — как для самого инвестора, так и для бюджета посредством налогов.

    Если речь идет о санаторной деятельности, научной или об обеспечении спортивно-зрелищных мероприятий — совокупный размер вложений должен быть не менее 750 млн рублей. Если о развитии промышленности — не менее 2 млрд рублей. Если об инновационной деятельности, туризме (в том числе создании гостиниц) — не менее 1 млрд рублей. При реализации других проектов — не менее 15 млрд. При этом у компании должен быть аналогичный по объему опыт в прошлом.

    Стратегическим не может быть проект, направленный на создание или реконструкцию объектов недвижимости следующих видов: жилая застройка, торговые объекты (ТЦ и ТРК), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, сельскохозяйственное и ветеринарное обслуживание, общепит, развлечения, ярмарки, служебные гаражи.

    Если проект получает статус стратегического, это позволяет получать землю от города без торгов, причем арендная плата составит всего 1,5% от кадастровой стоимости. Впоследствии участок можно будет выкупить целевым назначением и по льготной цене.

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    Комментарии (1)

    houspi
    З+В в проекте сделают его стратегическим.
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