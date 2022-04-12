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    В Ленобласти готовят ружья. Стало известно, сколько медведей и лосей окажутся под прицелом охотников в новом сезоне

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    10 комментариев

    Под Петербургом готовятся к новому охотничьему сезону. Он стартует 1 августа, и предварительное количество разрешенных для добычи особей диких животных уже определено.

    Проектом квоты комитета по охране объектов животного мира Ленобласти предполагается санкционировать добычу 905 медведей, 1836 лосей, 290 барсуков, 22 рысей. Наибольший лимит — в Выборгском и Бокситогорском районах.

    Общая площадь охотничьих угодий в 47-м регионе — 7 280,1 тысячи га.

    «Традиционно на бурого медведя в Ленобласти охотятся с 1 августа по 30 ноября, на барсука — с 15 августа по 31 октября, на рысь — с 1 октября по конец февраля, на лосей охотятся в несколько осенних и зимних окон», уточняет 12 апреля 47news.

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    Комментарии (10)

    260965961
    А зайцев можно стрелять неограниченно? И всяких уток, тетеревов, глухарей, и прочих вальдшнепов?)) В первой половине августа 1970 г. по дороге в Белозерск машина экспедиции Вологодского педа по обследованию малых озёр Вологодской обл., куда меня, студентку, позвал мой препод, нам навстречу ехал мой родственник, бывший в те времена председателем Вологодского областного общества охотников. Он узнал нас, остановил, и показал мне их добычу. Оказалось, что он возил на утиную охоту своего московского начальника из всесоюзного общества охотников, г. Москва. Багажник их машины (марки её я не помню, это была легковая машина, но с высоким багажником) наполовину был заполнен тушками убитых селезней. Этот мой родственник не был охотником сам по себе. Но по своему статусу тех времён был назначен властью начальником вологодского общества охотников. И в этом качестве возил на охоту в Вологодскую область всяких московских начальников. Для которых, как и сейчас, закон был не писан.
    Laska77
    никогда не понимала и вряд ли пойму -это хобби- удовольствие: стрелять по животным. Жрать (мягче слова не подобрала) нечего, голодают? Шли бы в тир, либо в лес по баночкам стрелять: и от жен отдохнут, и нажрутся, и природа целая.
    Леонтий
    4 километра южнее Вырицы,медведи кучи валят и кабаны бегают.
    Лисы те прямо по участкам лазают.Интересно, что при коммунистах
    такого не было.Животные даже близко не подходили.Боялись наверное.
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