В Ленобласти готовят ружья. Стало известно, сколько медведей и лосей окажутся под прицелом охотников в новом сезоне

Под Петербургом готовятся к новому охотничьему сезону. Он стартует 1 августа, и предварительное количество разрешенных для добычи особей диких животных уже определено.



Проектом квоты комитета по охране объектов животного мира Ленобласти предполагается санкционировать добычу 905 медведей, 1836 лосей, 290 барсуков, 22 рысей. Наибольший лимит — в Выборгском и Бокситогорском районах.



Общая площадь охотничьих угодий в 47-м регионе — 7 280,1 тысячи га.



«Традиционно на бурого медведя в Ленобласти охотятся с 1 августа по 30 ноября, на барсука — с 15 августа по 31 октября, на рысь — с 1 октября по конец февраля, на лосей охотятся в несколько осенних и зимних окон», уточняет 12 апреля 47news.

