«Самокат» заявил, что его курьеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и облитой газом женщине

Сервис доставки «Самокат» провел внутреннюю проверку и выяснил, что его курьеры-партнеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и пострадавшей хозяйкой в столице, сообщили в компании «Фонтанке» 12 апреля.
«В результате взаимодействия с государственными органами и проведения внутренней проверки, «Самокат» выяснил, что курьеры-партнёры сервиса не виновны в происшествии. «Самокат» ценит труд курьеров-партнёров и заботится об их безопасности, а также о безопасности горожан. Поэтому мы продолжим регулярно проводить обучающие мероприятия по ПДД», — рассказали в «Самокате».
В понедельник, 11 апреля, в центре Москвы курьер в розовой куртке на велосипеде насмерть сбил собаку породы чихуахуа и брызнул в лицо ее хозяйки из перцового баллончика. Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что речь может идти об одном из курьеров службы доставки «Самокат», которые традиционно одеты в розовую форменную одежду. Полиция в настоящий момент продолжает проводить собственную проверку инцидента.