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    «Самокат» заявил, что его курьеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и облитой газом женщине

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    2 комментария

    Сервис доставки «Самокат» провел внутреннюю проверку и выяснил, что его курьеры-партнеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и пострадавшей хозяйкой в столице, сообщили в компании «Фонтанке» 12 апреля.

    «В результате взаимодействия с государственными органами и проведения внутренней проверки, «Самокат» выяснил, что курьеры-партнёры сервиса не виновны в происшествии. «Самокат» ценит труд курьеров-партнёров и заботится об их безопасности, а также о безопасности горожан. Поэтому мы продолжим регулярно проводить обучающие мероприятия по ПДД», — рассказали в «Самокате».

    В понедельник, 11 апреля, в центре Москвы курьер в розовой куртке на велосипеде насмерть сбил собаку породы чихуахуа и брызнул в лицо ее хозяйки из перцового баллончика. Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что речь может идти об одном из курьеров службы доставки «Самокат», которые традиционно одеты в розовую форменную одежду. Полиция в настоящий момент продолжает проводить собственную проверку инцидента.

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    Комментарии (2)

    Савва Морозов
    врёт и не поморщится
    Леонтий
    Курьеров запретить,так они скоро всех собак передавят и вообще курьеры ездить мешают.И самокатчиков,запретить.Еще Гоголь возмущался:сорок тысяч курьеров в Петербурге,и вот опять.
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