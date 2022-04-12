«Самокат» заявил, что его курьеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и облитой газом женщине

Сервис доставки «Самокат» провел внутреннюю проверку и выяснил, что его курьеры-партнеры не имеют отношения к происшествию с погибшей собакой и пострадавшей хозяйкой в столице, сообщили в компании «Фонтанке» 12 апреля.



«В результате взаимодействия с государственными органами и проведения внутренней проверки, «Самокат» выяснил, что курьеры-партнёры сервиса не виновны в происшествии. «Самокат» ценит труд курьеров-партнёров и заботится об их безопасности, а также о безопасности горожан. Поэтому мы продолжим регулярно проводить обучающие мероприятия по ПДД», — рассказали в «Самокате».