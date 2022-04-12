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    Жители Петербурга стали реже жаловаться на установку вышек 5G

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    8 комментариев

    В Мариинском дворце провели второе заседание рабочей группы ЗакСа, речь на котором шла о необходимости дополнительного регионального правового регулирования размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

    «Сегодня изучаем мнение разрешительных органов власти, которые следят за соблюдением установленных в России жестких регламентов сооружения базовых станций», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.

    Как отметил заместитель руководителя управления «Роскомнадзора» по СЗФО Сергей Мельников, благодаря «большой разъяснительной работе» количество жалоб по поводу установки вышек сотовой связи 5G уменьшилось в несколько раз. По его словам, за 2021 год из 54 полученных обращений граждан было подтверждено всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.

    По словам директора Западного региона ПАО «Вымпелком-коммуникации» Дмитрия Глотова, на данный момент в Петербурге не хватает объектов инфраструктуры. Так, например, опор двойного назначения для размещения оборудования в городе 832, тогда как в Москве их 6000. Это мешает развитию сети мобильной связи.

    Заключительное заседание рабочей группы состоится в середине мая.

    Отметим, межведомственная рабочая группа была создана распоряжением председателя ЗакСа Александра Бельского из-за обращений петербуржцев по вопросам внешнего вида базовых станций и их безопасности для здоровья жителей.

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    Комментарии (8)

    BaGira
    Правда, не знаю, это 5Ж или просто сотовые. Из нашего дома тоже жалобу писали, тыкнули прямо в окна, но бессмысленно всё.
    BaGira
    Жаловаться стали меньше так как толку от этого нет никакого! А не благодаря разъяснительной работе! Ставят вышки у детских садов, ставят близко к домам, хотя есть возможность отодвинуть размещение, люди уже просто устали жаловаться, все равно никто не слышит и ничего не делает!
    DMaster
    Какие вышки 5G?
    У МТС - NR в тестовой эксплуатации только вдоль Невского проспекта от Дворцовой до Восстания, вокруг технического офиса на Малой Монетной в радиусе 0.5 км, восточнее Лахта-Центра до Беговой + вокруг Газпром-Арены, от м. Пионерская на северо-восток до Удельного парка, и на востоке Кронштадта.
    У Мегафона только только вдоль Невского проспекта от Дворцовой до Восстания.
    У остальных нет.
    Причем ни на одну ОДН пока не вешали NR-антенн.
    В общем, как всегда - "а представьте, что будет, когда мы ее включим" :-)
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