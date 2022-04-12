Жители Петербурга стали реже жаловаться на установку вышек 5G

В Мариинском дворце провели второе заседание рабочей группы ЗакСа, речь на котором шла о необходимости дополнительного регионального правового регулирования размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.
«Сегодня изучаем мнение разрешительных органов власти, которые следят за соблюдением установленных в России жестких регламентов сооружения базовых станций», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.
Как отметил заместитель руководителя управления «Роскомнадзора» по СЗФО Сергей Мельников, благодаря «большой разъяснительной работе» количество жалоб по поводу установки вышек сотовой связи 5G уменьшилось в несколько раз. По его словам, за 2021 год из 54 полученных обращений граждан было подтверждено всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.
По словам директора Западного региона ПАО «Вымпелком-коммуникации» Дмитрия Глотова, на данный момент в Петербурге не хватает объектов инфраструктуры. Так, например, опор двойного назначения для размещения оборудования в городе 832, тогда как в Москве их 6000. Это мешает развитию сети мобильной связи.
Заключительное заседание рабочей группы состоится в середине мая.
Отметим, межведомственная рабочая группа была создана распоряжением председателя ЗакСа Александра Бельского из-за обращений петербуржцев по вопросам внешнего вида базовых станций и их безопасности для здоровья жителей.