Жители Петербурга стали реже жаловаться на установку вышек 5G

В Мариинском дворце провели второе заседание рабочей группы ЗакСа, речь на котором шла о необходимости дополнительного регионального правового регулирования размещения антенно-мачтовых сооружений мобильной связи. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.



«Сегодня изучаем мнение разрешительных органов власти, которые следят за соблюдением установленных в России жестких регламентов сооружения базовых станций», — заявил вице-губернатор Станислав Казарин.



Как отметил заместитель руководителя управления «Роскомнадзора» по СЗФО Сергей Мельников, благодаря «большой разъяснительной работе» количество жалоб по поводу установки вышек сотовой связи 5G уменьшилось в несколько раз. По его словам, за 2021 год из 54 полученных обращений граждан было подтверждено всего три случая незаконно действующих радиоэлектронных средств.

