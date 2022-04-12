«Норникель» оспорит решение суда об изъятии объектов Норильской железной дороги

В 1994 году НЖД была включена в план приватизации как неотъемлемая часть единого хозяйственного и имущественного комплекса госконцерна «Норильский никель», говорится в сообщении. «Норникель» отмечает, что дорога «исторически строилась и эксплуатировалась как технологическая». «Законодательные ограничения на приватизацию не применялись в отношении НЖД в силу прямого указания законодательных актов, а исковое заявление было подано уже по истечении срока исковой давности», — считают в компании.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд региона с иском об изъятии из «незаконного владения» «Норникеля» 11 объектов железной дороги, среди них вокзал в Норильске, железнодорожные участки и мост через реку Норильскую. Суд удовлетворил требования 8 апреля.



При этом НЖД изолирована от других железнодорожных сетей, ее протяжённость — 365 км. Она используется исключительно для грузоперевозок между портом Дудинка и Норильском. Это частная железнодорожная ветка, на которой не производится пассажирское сообщение. В России есть и другие железные дороги, которые обслуживают индустриальные предприятия и промзоны, при этом не являясь ветками общего пользования. Такую дорогу 1 апреля начала строить компания «Эльгауголь» для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии.