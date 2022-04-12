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    Сколько стоит мир? Петербуржца оштрафовали за международный символ «Пацифик» на плакате

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    Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности Максима Крылова за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Об этом 12 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В фабуле указано, что Крылов 16 марта стоял у пересечения Невского проспекта и набережной Фонтанки с плакатом в руках. На нем был изображен символ «Пацифик», а рядом надпись. Отдельно уточняется, что Крылов показал рисунок при большом скоплении людей.

    Петербуржец пояснил, что он за мир, плакатом выражал свое мнение, которое не имеет никакого отношения к российской армии.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

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