Сколько стоит мир? Петербуржца оштрафовали за международный символ «Пацифик» на плакате

Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности Максима Крылова за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Об этом 12 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В фабуле указано, что Крылов 16 марта стоял у пересечения Невского проспекта и набережной Фонтанки с плакатом в руках. На нем был изображен символ «Пацифик», а рядом надпись. Отдельно уточняется, что Крылов показал рисунок при большом скоплении людей.



Петербуржец пояснил, что он за мир, плакатом выражал свое мнение, которое не имеет никакого отношения к российской армии.

