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    Мусоровоз улегся на бок на Левашовском шоссе, затормозив съезды с КАД и ЗСД

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    1 комментарий

    ДТП с «перевертышем» собирает пробки в районе развязки кольцевой автодороги с Западным скоростным диаметром на севере Петербурга днем 12 апреля. Съезды с магистралей уже встали в плотных заторах.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Левашовском шоссе от завода Hyundai Motor в сторону КАД опрокинулся на бок грузовик со строительным мусором, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео с места ДТП видно, что мусоровоз и вывалившийся из кузова на дорогу груз перегородили два ряда из трех, превратив шоссе в «бутылочное горлышко».

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии пробка образовалась не только на самом Левашовском шоссе, но и на съезде с внешнего кольца КАД, а также с ЗСД.

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    Комментарии (1)

    Вышибатя
    В индии бы водителч закидали камнями за такую хрень.
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