Мусоровоз улегся на бок на Левашовском шоссе, затормозив съезды с КАД и ЗСД

ДТП с «перевертышем» собирает пробки в районе развязки кольцевой автодороги с Западным скоростным диаметром на севере Петербурга днем 12 апреля. Съезды с магистралей уже встали в плотных заторах.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На Левашовском шоссе от завода Hyundai Motor в сторону КАД опрокинулся на бок грузовик со строительным мусором, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видео с места ДТП видно, что мусоровоз и вывалившийся из кузова на дорогу груз перегородили два ряда из трех, превратив шоссе в «бутылочное горлышко».



Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии пробка образовалась не только на самом Левашовском шоссе, но и на съезде с внешнего кольца КАД, а также с ЗСД.