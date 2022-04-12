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    Силовики задержали на проспекте Стачек двух «Красных Шапочек», которые сбежали из магазина с корзинками

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    5 комментариев

    Наряд вневедомственной охраны задержал на проспекте Стачек подозреваемых в краже из магазина. Улики в виде корзинок с продуктами были при них. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне вечером патруль получил сообщение о бегущих по улице мужчинах с пластиковыми продуктовыми корзинами. Увидев машину вневедомственной охраны, они попытались уйти дворами, но не вышло. В корзинках «Красных Шапочек» было 10 упаковок масла и 14 кусков сыра.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Было установлено, что пятью минутами ранее товарищи выскочили из супермаркета, не оплатив сливочные «гостинцы». Похищенное было изъято. Задержанных, уроженцев Великого Новгорода, доставили в 64-й отдел полиции, добавили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии (5)

    Софокл Аристархович
    Вау!
    Мощное раскрытие!!! Ужо, наверное и сводка "прошла" (но ведь кто-то и это должен делать! Или как писал поэт: "...кто трусы детишкам шьет? Ну уж точно - не пилот!" А вообще - молодцы!)

    ;о)
    PROM
    самцы-сыролюбы
    265843015
    сливочные «гостинцы»)))
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