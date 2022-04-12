Силовики задержали на проспекте Стачек двух «Красных Шапочек», которые сбежали из магазина с корзинками

Наряд вневедомственной охраны задержал на проспекте Стачек подозреваемых в краже из магазина. Улики в виде корзинок с продуктами были при них. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.



Накануне вечером патруль получил сообщение о бегущих по улице мужчинах с пластиковыми продуктовыми корзинами. Увидев машину вневедомственной охраны, они попытались уйти дворами, но не вышло. В корзинках «Красных Шапочек» было 10 упаковок масла и 14 кусков сыра.

