Ипотека с господдержкой закроет до 80% сделок по продажам жилья на первичном рынке

Объемы продаж льготной ипотеки в первые дни после изменения ее условий сопоставимы с первыми результатами после ее запуска в апреле 2020 года, подсчитали в ВТБ. Ожидается, что в текущей ситуации доля ипотеки с господдержкой достигнет 80% от всех сделок по приобретению жилья на первичном рынке.

За три дня работы по новым условиям — ставка до 12% годовых и максимум 12 млн рублей для столичных регионов — всего по России банком ВТБ было выдано 630 млн рублей, в Петербурге и Ленинградской области — 73 млн рублей ипотеки с господдержкой.

Вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин прогнозирует, что доля льготных кредитов в общем объеме выдач продолжит расти, в том числе благодаря активному участию застройщиков в программе. В целом, по его словам, господдержка закроет до 80% всего спроса населения в рамках приобретения жилья на первичном рынке.

«Модернизированная госпрограмма позволяет поддержать заемщиков, для которых в текущих условиях актуален вопрос улучшения жилищных условий. Ценовые параметры по ней остаются доступными, а увеличенные лимиты кредитов позволяют подобрать необходимый объект, в том числе в крупных городах, — прокомментировал Евгений Дячкин, — Сейчас основной интерес ипотечных заемщиков на рынке сфокусирован на новостройках, благодаря чему в марте доля продаж на первичном рынке превысила сделки на вторичном рынке»

Фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой на фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области почти половина объема выдач в первом квартале — 45% — пришлась на «семейную ипотеку». В рамках этой программы ВТБ выдал здесь 2 тысячи кредитов на 12,5 млрд рублей. По программе ипотеки с господдержкой для новостроек, запущенной в 2020 году, банк предоставил финансирование в размере более 4,8 млрд рублей.

