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    Завершилось народное голосование «Спасибо, доктор»: читатели назвали больше 400 участковых врачей и педиатров

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    1 комментарий

    Более 400 участковых врачей и педиатров претендуют на премию «Доктор Питер — государственная медицина» в номинации «Спасибо, доктор!». Их назвали читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка» во время народного голосования.

    Победителем станет врач, которого благодарные пациенты вспоминали чаще всего. Приз в номинации «Спасибо, доктор» будет вручен 21 апреля во время торжественной церемонии награждения «Доктор Питер — государственная медицина».

    Одновременно с народным голосованием завершился и опрос экспертов — представителей медицинского сообщества Петербурга. Анкеты премии получили более 300 специалистов: руководители государственных медицинских учреждений, ректоры медицинских вузов, ведущие специалисты клиник, представители страховых компаний. Каждый мог назвать пять кандидатур на звание «Врача года» — всего мы получили отзывы о работе более 100 медиков, работающих буквально по всем специальностям в различных медучреждениях города. Среди них мы выберем тех, кого назвали больше других. Также призы получат и больницы, врачей которых упоминали чаще всего.

    Премия «Доктор Питер — государственная медицина» стала продолжением «Рейтинга государственных клиник Санкт-Петербурга», который составлял портал «Доктор Питер» с 2011 года, сохраняя его традиции и учитывая современные реалии.

    Пока жюри подводит итоги и выбирает лучших в государственной медицине Петербурга, продолжается выдвижение номинантов на премию «Доктор Питер — частная медицина». До 18 апреля вы можете назвать лучшие, по вашему мнению, клиники в 11 номинациях. Те частные клиники, которые наберут больше всего голосов, пройдут во второй тур — голосование, которое начнется 25 апреля.

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    Комментарии (1)

    Савва Морозов
    и именно для этого отключили комменты на докторпитер? чтобы народ не высмеивал некомпетентность, мягко выражаясь?!
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