Завершилось народное голосование «Спасибо, доктор»: читатели назвали больше 400 участковых врачей и педиатров

Более 400 участковых врачей и педиатров претендуют на премию «Доктор Питер — государственная медицина» в номинации «Спасибо, доктор!». Их назвали читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка» во время народного голосования.



Победителем станет врач, которого благодарные пациенты вспоминали чаще всего. Приз в номинации «Спасибо, доктор» будет вручен 21 апреля во время торжественной церемонии награждения «Доктор Питер — государственная медицина».



Одновременно с народным голосованием завершился и опрос экспертов — представителей медицинского сообщества Петербурга. Анкеты премии получили более 300 специалистов: руководители государственных медицинских учреждений, ректоры медицинских вузов, ведущие специалисты клиник, представители страховых компаний. Каждый мог назвать пять кандидатур на звание «Врача года» — всего мы получили отзывы о работе более 100 медиков, работающих буквально по всем специальностям в различных медучреждениях города. Среди них мы выберем тех, кого назвали больше других. Также призы получат и больницы, врачей которых упоминали чаще всего.

