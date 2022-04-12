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    Минфин рекомендовал прекратить выплаты по еврооблигациям, если они не будут доходить до их держателей

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    Министерство финансов РФ рекомендовало прекратить выдачу разрешений на выплаты по облигациям, если они не будут доходить до их российских держателей, сообщается 12 апреля на сайте министерства.

    «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией» — заявляют в ведомстве.

    Такое решение связано с нарушением прав держателей бумаг международной расчетно-клиринговой системой. Выплаты получают только те держатели еврооблигаций, чьи права учитываются иностранной учетной системой. В этом случае подкомиссия рекомендует производить выплаты раздельно.

    «В пользу держателей, чьи права учитываются иностранной учетной системой, будут проводиться в прежнем порядке, — через иностранного платежного агента. В пользу держателей, чьи права учитываются в российской учетной системе, — через российского платежного агента в порядке, установленном Указом Президента РФ № 95 без использования счетов типа «С»» — поясняют в Минфине.

    Также Подкомиссия рекомендует осуществить досрочный выкуп за рубли через российскую рыночную инфраструктуру для обеспечения заемщиками интересов инвесторов РФ.

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