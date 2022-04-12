Минфин рекомендовал прекратить выплаты по еврооблигациям, если они не будут доходить до их держателей

Министерство финансов РФ рекомендовало прекратить выдачу разрешений на выплаты по облигациям, если они не будут доходить до их российских держателей, сообщается 12 апреля на сайте министерства.



«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласилась с предложениями Минфина России и Банка России прекратить выдачу разрешений на выплаты по еврооблигациям в порядке, определенном эмиссионной документацией» — заявляют в ведомстве.

Такое решение связано с нарушением прав держателей бумаг международной расчетно-клиринговой системой. Выплаты получают только те держатели еврооблигаций, чьи права учитываются иностранной учетной системой. В этом случае подкомиссия рекомендует производить выплаты раздельно.