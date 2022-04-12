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    Спецслужбы Израиля проверят подаренные посольством Китая термокружки на наличие «жучков»

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    1 комментарий

    Сотрудники служб безопасности Израиля проверяют термокружки, которые посольство Китая презентовало правительственным учреждениям страны. В них, предположительно, поместили прослушивающие устройства.

    Как сообщает 12 апреля газета The Jerusalem Post, пока что ситуация неясна. Шин-Бет (спецслужба, которая занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. — Прим. ред.) начала расследование инцидента.

    Посольство Китая назвало это сообщение «беспочвенным слухом», распространяемым силами, которые «хотят подорвать израильско-китайские отношения». Недавно страны отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.

    По сведениям портала Walla, ссылающегося на неназванного израильского чиновника, вызвавшая подозрение кружка, скорее всего, предназначалась министру инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Предмет осмотрели до того, как он попал в офис. Отмечается также, что аналогичная кружка была подарена министру транспорта Мейрав Михаэли.

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    Комментарии (1)

    Ushat Pomoev
    "Высокие, высокие отношения!"(с)
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