Спецслужбы Израиля проверят подаренные посольством Китая термокружки на наличие «жучков»

Сотрудники служб безопасности Израиля проверяют термокружки, которые посольство Китая презентовало правительственным учреждениям страны. В них, предположительно, поместили прослушивающие устройства.



Как сообщает 12 апреля газета The Jerusalem Post, пока что ситуация неясна. Шин-Бет (спецслужба, которая занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. — Прим. ред.) начала расследование инцидента.



Посольство Китая назвало это сообщение «беспочвенным слухом», распространяемым силами, которые «хотят подорвать израильско-китайские отношения». Недавно страны отметили 30-летие с момента установления дипломатических отношений.

