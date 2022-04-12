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    Легковой автомобиль выкинул грузовую «Газель» с КАД в канаву

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    Столкновение двух автомобилей на кольцевой автодороге Петербурга для одного из них закончилось в придорожной канаве. Авария собирает пробку в районе Кудрово.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Около 13:35 12 апреля на 47-м километре внешнего кольца КАД, не доезжая до развязки с Колтушским шоссе, столкнулись два легковых автомобиля, и один из них вылетел за барьерное ограждение, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пострадавших в ДТП нет.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что улетевшей с дороги машиной оказалась грузовая «Газель» строймагазина «Петрович». Фургон пробил отбойник и свалился задом в канаву.

    Из-за ДТП заняты полоса безопасности и первая полоса, добавляют в дорожном управлении. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД тянется на 2 с небольшим километра.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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