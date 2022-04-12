Легковой автомобиль выкинул грузовую «Газель» с КАД в канаву

Столкновение двух автомобилей на кольцевой автодороге Петербурга для одного из них закончилось в придорожной канаве. Авария собирает пробку в районе Кудрово.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Около 13:35 12 апреля на 47-м километре внешнего кольца КАД, не доезжая до развязки с Колтушским шоссе, столкнулись два легковых автомобиля, и один из них вылетел за барьерное ограждение, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Пострадавших в ДТП нет.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что улетевшей с дороги машиной оказалась грузовая «Газель» строймагазина «Петрович». Фургон пробил отбойник и свалился задом в канаву.
Из-за ДТП заняты полоса безопасности и первая полоса, добавляют в дорожном управлении. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД тянется на 2 с небольшим километра.