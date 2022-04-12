УСБ разбудило своих полковников и майоров. Из-за 500 млн обыскивают экономическую полицию Петербурга

Управление экономической безопасности Петербурга в замешательстве. К заму службы, к бывшему заму службы и руководителю районного звена Следственный комитет пришел с обысками. «Фонтанка» узнала, к чему они могут быть причастны. По крайней мере, так написано в постановлениях. Ну, еще про 500 млн рублей.



Утром 12 апреля оперативники отдела «М» (контроль силовых ведомств) ФСБ Петербурга вместе с УСБ ГУ МВД заглянули в квартиры начальника отдела экономической полиции Колпинского района майора Быкова, заместителя начальника Управления экономической полиции полковника Алексеева, бывшего заместителя Управления экономической безопасности полковника Смирнова (москвич, уволенный в декабре прошлого года) и еще к одному сотруднику этого подразделения — подполковнику Литвину. После чего обыски уже переместились на их рабочие места, в том числе в само здание управления на улице Чайковского. По информации «Фонтанки», уголовное дело по незаконной банковской деятельности, то есть, попросту говоря, об обнале, возбуждено в Следственном комитете по Северо-Западу. По данным нашего издания, все постановления на обыск предсказуемо аналогичные. Так, после мотивировочной части, мол, что такое незаконная банковская деятельность, везде на них напечатана одна и та же фраза: «Может быть причастен». А далее уже вышеперечисленные нами фамилии.