УСБ разбудило своих полковников и майоров. Из-за 500 млн обыскивают экономическую полицию Петербурга

Управление экономической безопасности Петербурга в замешательстве. К заму службы, к бывшему заму службы и руководителю районного звена Следственный комитет пришел с обысками. «Фонтанка» узнала, к чему они могут быть причастны. По крайней мере, так написано в постановлениях. Ну, еще про 500 млн рублей.
Утром 12 апреля оперативники отдела «М» (контроль силовых ведомств) ФСБ Петербурга вместе с УСБ ГУ МВД заглянули в квартиры начальника отдела экономической полиции Колпинского района майора Быкова, заместителя начальника Управления экономической полиции полковника Алексеева, бывшего заместителя Управления экономической безопасности полковника Смирнова (москвич, уволенный в декабре прошлого года) и еще к одному сотруднику этого подразделения — подполковнику Литвину.
После чего обыски уже переместились на их рабочие места, в том числе в само здание управления на улице Чайковского. По информации «Фонтанки», уголовное дело по незаконной банковской деятельности, то есть, попросту говоря, об обнале, возбуждено в Следственном комитете по Северо-Западу. По данным нашего издания, все постановления на обыск предсказуемо аналогичные. Так, после мотивировочной части, мол, что такое незаконная банковская деятельность, везде на них напечатана одна и та же фраза: «Может быть причастен». А далее уже вышеперечисленные нами фамилии.
Кое-что нам удалось поднять из истории вопроса: еще в конце 2020 года уголовное дело по обналу, возбужденное в Московском районе (инициатор как раз один из сегодняшних ньюсмейкеров Быков), было изучено прокуратурой Петербурга и после передано в Следственный комитет по Северо-Западу. В его материалах исследовались две схемы ухода от налогов: первая, скажем так, по лесной теме — на 400 миллионов при 16 миллионах дохода с обнала, вторая — на 140 миллионов при 12 миллионах серой прибыли.
Так редко бывает, а если бывает, то, значит, решили продолжить не исследованиями транзакций бизнесменов, а роли правоохранителей в темных схемах. Похоже, обвиняемые в обнале разложились на своих в органах. То есть раньше предпринимателям были нужны полицейские, а сегодня им выгодны показания на полицейских.
Всё же сегодняшние мероприятия попахивают чем-то глобальным. Понятно, что сами сотрудники (если им будут предъявлены обвинения) непосредственно не занимались обналичиванием денег. На практике же кое-где у нас порой оперативники и их руководители оказывают покровительство «черным банкирам».