Петербуржец не смог выехать из Набережных Челнов из-за 20 кг порошка под ковриком в машине

Двадцать килограммов наркотика нашли в машине жителя Петербурга в Татарстане.



Как сообщает МВД Медиа 12 апреля, автомобиль, за рулем которого был 22-летний петербуржец, остановили для проверки документов сотрудники ГИБДД Набережных Челнов. В салоне был еще 21-летний пассажир.



Так как молодые люди слишком нервничали, несмотря на рядовую проверку, то досмотр салона автомобиля полицейские решили провести особо тщательно. Под ковриком со стороны переднего пассажирского сиденья они нашли 23 полимерных свёртка с веществом светлого цвета, еще три достали из заднего подлокотника и 14 — из ниши для запасного колеса в багажном отсеке.

