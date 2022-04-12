Туроператоры рассказали, какие авиакомпании будут доставлять россиян на отдых в Турцию

Пять туроператоров будут отправлять отдыхающих в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний. Об этом 12 апреля сообщает АТОР.

«Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора «Библио-Глобус» выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю», — рассказали в ассоциации.

В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший «TUI Россия») и Pegas Touristik из Москвы в Анталью от турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.