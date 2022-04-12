Туроператоры рассказали, какие авиакомпании будут доставлять россиян на отдых в Турцию

Пять туроператоров будут отправлять отдыхающих в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний. Об этом 12 апреля сообщает АТОР.
«Чартерные программы из Москвы в Анталью стартовали 9 апреля. Рейс по заказу туроператора «Библио-Глобус» выполнила авиакомпания Red Wings. Вылеты запланированы по 26 октября с частотой до трех в неделю, а на период майских праздников — четыре раза в неделю», — рассказали в ассоциации.
В апреле начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun (бывший «TUI Россия») и Pegas Touristik из Москвы в Анталью от турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.
Coral Travel будет возить своих туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах — собственные блоки мест.
Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля — на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Петербурга.
Также формируются туры с российскими авиакомпаниями «Россия» и «Азимут».