Москва опустилась на третье место по числу новых заболевших коронавирусом, Петербург всё ещё второй

Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжает снижаться. В городе за сутки зарегистрировано 508 новых заболевших (609 днем ранее), следует из данных федерального оперштаба от 12 апреля.
На первом месте Свердловская область, где насчитали 643 новых инфицированных. Москва опустилась на третье место с 489 новыми случаями.
Всего в России выявили 10 910 (11 855 накануне) случаев заражения за сутки. Выздоровели 31 271 человек. Резко выросло число госпитализированных — 4 233 человека (1 390 днем ранее). Умер 281 пациент. В Петербурге — 16 летальных исходов.