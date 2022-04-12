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    Путин заявил, что у него нет сомнений в выполнении целей спецоперации

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    46 комментариев

    Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в выполнении целей и задач спецоперации на Украине. Об этом сообщает 12 апреля ТАСС.

    «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные», — отметил глава государства в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области.

    «Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — добавил Путин.

    Президент РФ также заявил, что столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно и являлось только вопросом времени.

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    Комментарии (46)

    Игoрь
    "..У солдата новоселье
    В новом цинковом жилище
    Вереницы гости к дому
    Семенят и нервно курят
    Ночью будет дискотека
    Нынче всё идёт по плану..."
    KGB has yo
    ну цель путина известна - уничтожить россию и он успешно с ней справляется. не будем ему мешать пакетами мяса "мираторг".
    Савва Морозов
    омериганцы тоже достигают целей - ковровыми бомбардировки.
    в этом вся и разница: там - демократия, они только так могут.
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