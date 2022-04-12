Путин заявил, что у него нет сомнений в выполнении целей спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в выполнении целей и задач спецоперации на Украине. Об этом сообщает 12 апреля ТАСС.



«Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные», — отметил глава государства в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области.



«Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», — добавил Путин.

