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    Путин: Россия возобновит лунную программу и отправит в космос белорусов

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    37 комментариев

    Россия намерена возобновить лунную программу и отправить на спутник Земли автоматический аппарат «Луна-25».

    Президент сделал несколько заявлений в Благовещенске 12 апреля. Туда он прилетел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который взял с собой сына Николая. Помимо возобновления лунной программы, российский президент заявил, что, «несмотря на давление извне», Россия будет «последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере».

    Президент на космодроме Восточный также взял обещание с Роскосмоса отправить на МКС белорусского космонавта и вручил госнаграды работникам космической отрасли.

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    Комментарии (37)

    dragvs
    А ее никто и не останавливал чтобы возобновлять. И это сплошное прожектерство, а не программа.
    266198421
    А когда то в далёкие годы...... Сам и в истребителе летал, и с птицами , и за амфорами спускался......(что то я размечтался)
    Swebaka
    Фонтанка как всегда...
    "отправит в космос белорусов"... Всех, что ли?
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