Путин: Россия возобновит лунную программу и отправит в космос белорусов

Россия намерена возобновить лунную программу и отправить на спутник Земли автоматический аппарат «Луна-25».

Президент сделал несколько заявлений в Благовещенске 12 апреля. Туда он прилетел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который взял с собой сына Николая. Помимо возобновления лунной программы, российский президент заявил, что, «несмотря на давление извне», Россия будет «последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере».

Президент на космодроме Восточный также взял обещание с Роскосмоса отправить на МКС белорусского космонавта и вручил госнаграды работникам космической отрасли.