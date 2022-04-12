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    Водитель каршеринга в Петербурге вез ребенка, приняв на грудь несколько стопок

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    Более двух с половиной сотен пьяных или находившихся «под кайфом» водителей задержали в Петербурге и Ленинградской области за прошедшие выходные. Среди них оказался нетрезвый водитель каршеринга с маленьким ребенком в машине.

    В минувшие выходные, 9 и 10 апреля, сотрудники ГИБДД провели рейды «Нетрезвый водитель» на территории Петербурга и Ленобласти. В результате инспекторы выявили 264 водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщает 12 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Из них 18 человек ранее уже привлекались за «пьяную» езду. Теперь они заработали уже уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

    В том числе сотрудники ГИБДД остановили водителя каршерингового Nissan, который «надул» 0,477 мг/л алкоголя. На заднем сиденье автомобиля находился маленький ребенок. Инспекторам молодой человек рассказал, что они были на дне рождения у детей и что он выпил четыре-пять стопок коньяка.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В ГИБДД напоминают, что за вождение в пьяном виде или передачу управления транспортом пьяному человеку статья 12.8 КоАП РФ предусматривает 30 тысяч рублей штрафа с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность.

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