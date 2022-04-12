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    Рогозин предлагает дружественным странам уже оплаченные британцами ракеты

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    9 комментариев

    Ракеты, предназначенные для запуска спутников OneWeb, могут быть предложены другим странам. Глава Роскосмоса назвал их «свежими».

    По словам Дмитрия Рогозина, пусковые услуги дружественным России странам могут быть предложены по льготным условиям. «Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <…> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — цитирует Рогозина РИА Новости.

    По его словам, уже есть несколько заказов из России, но мощности ракет хватит, чтобы отправить в космос что-нибудь еще. Задачи срочно провести запуск нет, потому что ракеты «совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время».

    Запускать британские спутники OneWeb отказалась Россия.

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    Комментарии (9)

    Вотэтода
    Ракет у нас много. Самых свежих и разных.
    А как свежие закончатся, достанем из запасников ракеты второй свежести. И даже третьей.
    dragvs
    Я уверен, Науру и Эритрея найдут что-нибудь для запуска в космос.
    alexpv
    Отдайте Эритрее, пусть она запускает, ну или шашлык на параболических антеннах жарит)
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