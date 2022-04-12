Рогозин предлагает дружественным странам уже оплаченные британцами ракеты

Ракеты, предназначенные для запуска спутников OneWeb, могут быть предложены другим странам. Глава Роскосмоса назвал их «свежими».
По словам Дмитрия Рогозина, пусковые услуги дружественным России странам могут быть предложены по льготным условиям. «Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <…> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — цитирует Рогозина РИА Новости.
По его словам, уже есть несколько заказов из России, но мощности ракет хватит, чтобы отправить в космос что-нибудь еще. Задачи срочно провести запуск нет, потому что ракеты «совсем свежие и могут находиться на наземном хранении еще длительное время».
Запускать британские спутники OneWeb отказалась Россия.