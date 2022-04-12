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    В Ростове разрабатывают вакцину для профилактики детского ротавируса

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    Научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора в Ростове-на-Дону занимается разработкой вакцины от ротавирусной инфекции. Скоро начнется стадия доклинических исследований.

    О разработке Роспотребнадзор сообщил 12 апреля. Отмечается, что сейчас в России для профилактики ротавируса используют зарубежные вакцины «РотаТек» и «Ротарикс». Ростовская разработка — это инактивированный вакцинный препарат, «что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности».

    Кроме задачи защитить детей от ротавируса, перед микробиологами стоит задача наладить импортозамещение.

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