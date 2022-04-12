В Ростове разрабатывают вакцину для профилактики детского ротавируса

Научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора в Ростове-на-Дону занимается разработкой вакцины от ротавирусной инфекции. Скоро начнется стадия доклинических исследований.
О разработке Роспотребнадзор сообщил 12 апреля. Отмечается, что сейчас в России для профилактики ротавируса используют зарубежные вакцины «РотаТек» и «Ротарикс». Ростовская разработка — это инактивированный вакцинный препарат, «что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности».
Кроме задачи защитить детей от ротавируса, перед микробиологами стоит задача наладить импортозамещение.