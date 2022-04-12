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    Федеральное казначейство может закрыть портал госзакупок от любопытных глаз

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    14 комментариев

    Почти 900 миллионов рублей потратит федеральное казначейство на защиту от хакерских атак портала госзакупок. Новый «щит» может закрыть доступ на сайт всем желающим.

    О намерении потратить 875 млн на обновление портала 12 апреля пишет «Коммерсантъ». Саму закупку издание и нашло на этом самом портале. Деньги уйдут на защиту сайта от DDoS-атак. Ранее заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе допускала, что сайт может стать невидимым для пользователей, исключая поставщиков и закупщиков.

    Эксперты отметили, что для защиты от атак есть и куда более дешевые способы. Закрытие сайта для его регулярной и немногочисленной сторонней аудитории никак не поможет справиться с хакерами, но станет нарушением закона.

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    Комментарии (14)

    smith1
    неприкрытое воровство
    BobCat2
    900 млн. строит разработка такого портала с нуля плюс сервера для его работы... Кроме того при разработке существующего портала должны были потратить немало денег на защиту. Осталось понять кто будет подрядчик, и можно прогнозировать бенефициаров.
    Evgeniy Opel_Reshetov
    Невозможно нарушить то, чего в стране не существует.
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