Федеральное казначейство может закрыть портал госзакупок от любопытных глаз

Почти 900 миллионов рублей потратит федеральное казначейство на защиту от хакерских атак портала госзакупок. Новый «щит» может закрыть доступ на сайт всем желающим.

О намерении потратить 875 млн на обновление портала 12 апреля пишет «Коммерсантъ». Саму закупку издание и нашло на этом самом портале. Деньги уйдут на защиту сайта от DDoS-атак. Ранее заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе допускала, что сайт может стать невидимым для пользователей, исключая поставщиков и закупщиков.