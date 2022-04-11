В Бельгии выявили первый случай заражения новой версией штамма «омикрона»

В Бельгии зарегистрирован первый случай новой версии штамма коронавируса «омикрон», названной BA.4, объявили 11 апреля вирусологи Лёвенского католического университета Марк Ван Ранст и Пьет Маас.
«Вирусы накапливают мутации, они так делают всегда. Новые версии еще будут появляться», — приводит «Интерфакс» слова Ван Ранста.
Эксперт пояснил, что «предпочитает подверсии «омикрона», чем совсем новые варианты» коронавируса.
Версии BA.4 и BA.5 присутствуют в Южной Африке, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 «омикрона» еще не обнаружена.
Отмечается также, что появление версий штамма «омикрон» в ряде государств не привело к значительному росту заражений, госпитализаций или летальных исходов.