В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг «Газпрому»

Молдавия пока не готова возвращать долг «Газпрому» и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
«Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — цитирует Спыну ТАСС со ссылкой на телеканал Pro TV.
Он объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.
Спыну сообщил, что акционеры пытаются созвать заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» и настаивают на урегулировании проблемы долга. «Мы не можем допустить подписания такого соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом» о погашении предполагаемой задолженности без аудита», — сказал вице-премьер. Он отметил, что представители правительства Молдавии в наблюдательном совете будут блокировать проведение этого заседания.
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.