В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг «Газпрому»

Молдавия пока не готова возвращать долг «Газпрому» и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — цитирует Спыну ТАСС со ссылкой на телеканал Pro TV.

Он объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.