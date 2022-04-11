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    В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг «Газпрому»

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    Молдавия пока не готова возвращать долг «Газпрому» и, согласно контракту, может быть отключена от поставок газа в мае. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

    «Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — цитирует Спыну ТАСС со ссылкой на телеканал Pro TV.

    Он объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

    Спыну сообщил, что акционеры пытаются созвать заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» и настаивают на урегулировании проблемы долга. «Мы не можем допустить подписания такого соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом» о погашении предполагаемой задолженности без аудита», — сказал вице-премьер. Он отметил, что представители правительства Молдавии в наблюдательном совете будут блокировать проведение этого заседания.

    Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

    «Молдовагаз» был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является «Газпром», контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому».

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    А кто будет продавать товар не плательщику по счетам?
    ShkVAl
    Реверс. Теперь должны будут другим.
    atf
    Контракты теперь ничего не значат, гуляй кочевой народ.
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