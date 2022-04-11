Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию

«В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть», — сказал Мурашко 11 апреля в интервью на канале «Россия 1».

Он отметил, что принят комплекс мер по «адаптации» препаратов, которые уже есть в реестре, если, например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.

Все держатели регистрационных удостоверений ведут все поставки препаратов в Россию, добавил Мурашко. Он отметил, что тем не менее возникают проблемы, связанные с логистикой.