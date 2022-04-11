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    Мурашко: 80% жизненно важных лекарств имеют отечественную локализацию

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    До 80% препаратов из перечня жизненно важных «с той или иной степенью» локализации отечественные, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «В целом, основное, на чем концентрируем свое внимание, это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований, это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть», — сказал Мурашко 11 апреля в интервью на канале «Россия 1».

    Он отметил, что принят комплекс мер по «адаптации» препаратов, которые уже есть в реестре, если, например, нужно поменять упаковку, цвет или шрифт на ней.

    Все держатели регистрационных удостоверений ведут все поставки препаратов в Россию, добавил Мурашко. Он отметил, что тем не менее возникают проблемы, связанные с логистикой.

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    Комментарии (11)

    Ванька Созин
    я кроме Аспирина и Аналгина ничего не пью. и к врачам уже 8 лет не хожу. и жив-здоров!
    just.dont
    ...а если вам надо что-то из оставшихся 20%, то вы просто не вписались в рынок (с)
    Елена А.
    Что-то я не нашла аналогов в отечественных противоастматическим препаратам. Те, что есть- не хочет астма моя на них реагировать....
    Банальные спазмазгол, баралгин и те, не "наши"
    Про противоопухолевые вообще молчу. Лучше бы озвучил- что есть и сколько "наших"
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