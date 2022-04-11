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    Во дворе на Ленской было ярко. Там под вечер сгорел «Пежо»

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    Вечером понедельника, 11 апреля, на Ленской улице вспыхнул «Пежо». На помощь приехал десяток спасателей, но машина сгорела.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у корпуса 3 дома 4 поступило в 21:05. Менее чем через 15 минут огонь победили.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
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    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

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