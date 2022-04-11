Молодежка СКА вышла в финал Кубка Харламова

Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился пятый матч полуфинала плей-офф Молодежной хоккейной лиги против «Ирбиса» из Казани. Встреча проходила 11 апреля в Санкт-Петербурге.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Кирсанов (12 минута) и Максим Кровяков (35).
Благодаря этой победе счет в серии до трех побед стал 3–2 в пользу «СКА-1946». В финале петербуржцы сыграют с «Красной Армией» из Москвы. «СКА-1946» дважды выходили в финал плей-офф Молодежной хоккейной лиги в 2015 и 2018, но ни разу не выигрывали главный приз — Кубок Харламова.