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    Молодежка СКА вышла в финал Кубка Харламова

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    Победой хоккейной команды «СКА-1946» завершился пятый матч полуфинала плей-офф Молодежной хоккейной лиги против «Ирбиса» из Казани. Встреча проходила 11 апреля в Санкт-Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Кирсанов (12 минута) и Максим Кровяков (35).

    Благодаря этой победе счет в серии до трех побед стал 3–2 в пользу «СКА-1946». В финале петербуржцы сыграют с «Красной Армией» из Москвы. «СКА-1946» дважды выходили в финал плей-офф Молодежной хоккейной лиги в 2015 и 2018, но ни разу не выигрывали главный приз — Кубок Харламова.

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