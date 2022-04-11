Рядом с Полежаевским парком машина сбила человека

На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа вечером 11 апреля машина сбила пешехода. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
На видео, опубликованном горожанкой в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», видно, как на дороге лежит человек. Рядом на «аварийке» стоит автомобиль, а также карета скорой помощи.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Девушка рассказала «Фонтанке», что проезжала место ДТП около 19:13. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Мы направили запрос в ГИБДД.