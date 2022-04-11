    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее
    usd79.16eur85.98
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Рядом с Полежаевским парком машина сбила человека

    0
    Печать

    На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа вечером 11 апреля машина сбила пешехода. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

    На видео, опубликованном горожанкой в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», видно, как на дороге лежит человек. Рядом на «аварийке» стоит автомобиль, а также карета скорой помощи.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    Девушка рассказала «Фонтанке», что проезжала место ДТП около 19:13. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Мы направили запрос в ГИБДД.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний