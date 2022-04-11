«Село поперло». Зачем губернаторам, путающим Чацкого с Фамусовым, фундаментальная наука

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





«У нас есть поручение Президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. (...) Это означает, что новые тематики фундаментальных исследований будут формироваться научно-образовательными организациями с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций и рассматриваться губернаторами до направления на экспертизу в РАН», — цитата Валерия Фалькова опубликована в телеграм-канале Минобрнауки.

«Фонтанка» решила вспомнить научные достижения российских губернаторов, ведь именно им теперь, вероятно, предстоит решать, за какие исследования стоит браться ученым.

Лингвистика из «анального края» Больше всего радовали СМИ Краснодарского края высказывания губернатора Вениамина Кондратьева в контексте пандемии. Он называл обсерваторы «консерваторами», его прогноз по развитию эпидситуации в регионе «с точки зрения обсеменения жителей края коронавирусом» вызвал настоящий восторг в соцсетях. А фраза: «Наши адекватные меры, считаю, не совсем соразмерны», способна конкурировать с афоризмами Виктора Черномырдина. Чиновнику плохо даются сложные слова: вместо «конфессиональный край» получается «анальный край». Вениамин Кондратьев получил свое первое высшее образование на филологическом факультете Кубанского государственного университета, то есть он филолог, преподаватель русского языка и литературы. А журнал Esquire цитирует его познания в лингвистике, озвученные на одном из массовых мероприятий: «Историю делали или творили люди. И будущее тоже будут делать, создавать, творить... от слова «тварь». История от губернатора Орла Академические знания — не конек российских губернаторов. Многие помнят, как по-своему видел исторические события губернатор Орла Вадим Потомский (ныне зам. полпреда по Северо-Западу). На пресс-конференции, посвященной празднованию 450-летия Орла и открытию к юбилею памятника Ивану Грозному, он сообщил, что Грозный не был таким тираном, каким описывается в истории, и сына не убивал. ТАСС процитировал Потомского: «Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург», — сказал Потомский (напомним, Иван Грозный жил в XVI веке).

Импортозамещение в условиях санкций: ширинка и две пуговицы Предполагается, что фундаментальные научные исследования российских ученых помогут нам в условиях санкций с импортозамещением. Тут, конечно, можно надеяться на то, что руководители субъектов Федерации смогут оценить перспективы того или иного направления исследований. Как, например, экс-губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, выступивший за импортозамещение в мужской одежде еще во время санкций 2014–2015 годов: «Наверное, пришло время, чтобы губернатор носил пензенский костюм, сорочку, в конце концов, и трусы чтобы были наши. Что там шить: ширинка и две пуговицы, а мне приходится покупать белье за рубежом». Таблетки от кризиса

Мэр Казани Ильсур Метшин тоже, вероятно, среди тех, кто сумеет оценить важность научной разработки отечественных ученых для страны в целом и для отдельных регионов, потому что понимает, как протекают кризисные процессы в стране: «Ни один кризис не похож на другой, как зубная боль не похожа с болью в коленке, здесь разные таблетки нужны. Так и этот кризис — никто не может ответить, что нас ждет, но нет сомнений, что любой кризис когда-то заканчивается. Нет одной таблетки, но мы подготовлены лучше, чем кто-либо другой».

Но оценить фундаментальные исследования ему будет сложновато, учитывая, что он — противник преподавания в школе эволюционной теории Чарльза Дарвина: «Я лично читал в научной литературе, что выдающимися учеными давно доказано, что одинаковых клеток у обезьяны и человека нет. Почему мы продолжаем обманывать детей? Я бы не хотел, чтобы мои дети думали о том, что все мы произошли от обезьяны, а не от воли Всевышнего». «Село просто поперло» Когда Светлана Орлова после пяти лет губернаторства во Владимирской области проиграла выборы и перешла в Счетную палату РФ, жители региона пожалели, что лишились ее удивительных интерпретаций событий в науке, социологии, экономике и политике. Цитаты из высказываний Орловой расходились по соцсетям и не давали скучать. Например, в январе 2016 года она объявила, что экономика Владимирской области не зависит от мировых цен на нефть: «Цена нефти уже 30 (долларов за баррель), но мы регион не нефтяной, нас это не сильно коснется». В Интернете до сих пор популярны мемы с запоминающимися цитатами:

«Может быть, эти две сестры Чехова не уезжали бы в Москву, если б была решена проблема жилья». «Ничего мы не боимся! У нас демократия была столетиями! Нам более тысячи лет! Нашей империи». В 2016-м Светлана Орлова рассказывала, как на форуме «Россия — спортивная держава» попросила Запад не отменять санкции: «Я немцам сказала, когда был «Петербургский диалог»: вы не понимаете нашей натуры. Чем хуже вы нам делаете, тем сильнее мы становимся. Такой мы народ. И санкции подержите подольше. Село просто поперло». Литературоведы из Саратова и Смоленска Глубину познаний в родном языке и литературе продемонстрировал губернатор Саратовской области Валерий Радаев цитатой из «Горе от ума». Выступая перед журналистами на Дне печати, он сказал, что, по его мнению, во фразе: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» — Грибоедов в шутку назвал Саратов глушью. «Мне гораздо ближе версия о том, что его герой Чацкий просто недолюбливал свою тетю!» (Эту фразу в комедии произносит, как известно, Фамусов.)

Знаниями литературы смоленский губернатор Алексей Островский, выпускник МГИМО, сумел удивить участников школьного форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». «Он неправильно продолжил строчку «Белеет парус одинокий» Лермонтова, не вспомнил имя главной героини «Грозы», не смог назвать имя своего любимого поэта, назвал Владимира Владимировича Путина героем произведения «Герой нашего времени». В итоге он признался, что ни в школе, ни после школы не любил читать», — процитировало «Учительскую газету» местное издание. Академик Софронов: «Еще одна бюрократическая препона для фундаментальных исследований» Пилотный проект, который анонсировал Минобрнауки, запускается в научных организациях и университетах, подведомственных этому ведомству, на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, сообщает Минобрнауки в своем телеграм-канале. «Фонтанка» спросила у академика РАН Генриха Софронова, как фундаментальные науки могут помочь «развитию региональных экономик в условиях санкций».

«Ничто не может быть практичнее фундаментальной науки, именно она двигает технологии, а они двигают прогресс, говорил Жорес Алферов. Фундаментальные исследования — это познания окружающего мира в самом глубинном смысле. Они дают представление о сущности бытия — материи, законах движения. Есть множество примеров, когда они могут быть приложимы к самым практичным вещам. Например, композитные материалы: сущность их конструирования зиждется на химии, математике, теории упругости (материаловедении). Целый комплекс фундаментальных наук позволил создавать композитные материалы, превосходящие по своим характеристиками природные материалы (сталь, например), — объясняет академик Софронов. — Существует мнение, что фундаментальная наука — игра вдолгую, реализуется годами и десятилетиями, а то и столетиями, так иногда и бывает. Но некоторые исследования мгновенно находят прикладное применение. Например, генная инженерия дала возможность создать вакцины от коронавируса по историческим меркам мгновенно. Но направление тем фундаментальных исследований на согласование губернаторам — еще одна бюрократическая препона, в случае если в каждом исследовании требуется увидеть его прикладное значение. Вряд ли ученый, занимающийся фундаментальными исследованиями, подразумевает, что из них родится какая-то технология и претворится в жизнь. А если имеется в виду поддержка научных школ со стороны местных властей, то и я обеими руками «за» такую схему». Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»