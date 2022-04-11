Погранкомитет Белоруссии заявил об обстреле пункта пропуска Песчатка с польской стороны

Пограничный комитет Белоруссии заявил, что прошлой ночью польские силовики обстреляли автодорожный пункт пропуска Песчатка. Как говорится в сообщении ведомства от 11 апреля, они также пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами (устройствами для произведения вспышек).
Пограничный комитет Беларуси
«В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — добавляют в комитете. Там отметили, что ранее подобным способом «с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб».
Польской стороне сообщили об инциденте.