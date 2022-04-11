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    «Всё для солдат и офицеров». Беглов объявил о готовности расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга

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    Власти Петербурга договорились с командованием Военно-медицинской академии о расширении взаимодействия между армейскими и гражданскими медучреждениями и обещают сделать всё для восстановления здоровья солдат и офицеров, заявил губернатор Александр Беглов.

    «Город сделает всё, что потребуется для восстановления здоровья наших солдат и офицеров, окажет помощь и поддержку. Мы готовы расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга, договорились об этом с командованием Военно-медицинской академии», — объявил 11 апреля Беглов в традиционном радиообращении.

    Губернатор также выразил благодарность всем петербуржцам, кто несет в госпитали передачи бойцам.

    Несколько дней назад пресс-служба Смольного сообщала, что губернатор и председатель Законодательного собрания Петербурга осмотрели одну из клиник академии, где в настоящее время лечение после ранений проходят военнослужащие ВС России.

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    Комментарии (4)

    260657101
    А что так? Откуда такие потери, что уже и гражданские медучреждения задействованы?
    Never_Mind
    Вот вам и косвенные данные о наличии раненых. В процентном соотношении можно сделать выводы и о реальных безвозвратных потерях.
    266206959
    А что случилось с солдатами и офицерами?
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