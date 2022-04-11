«Всё для солдат и офицеров». Беглов объявил о готовности расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга

Власти Петербурга договорились с командованием Военно-медицинской академии о расширении взаимодействия между армейскими и гражданскими медучреждениями и обещают сделать всё для восстановления здоровья солдат и офицеров, заявил губернатор Александр Беглов.
«Город сделает всё, что потребуется для восстановления здоровья наших солдат и офицеров, окажет помощь и поддержку. Мы готовы расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга, договорились об этом с командованием Военно-медицинской академии», — объявил 11 апреля Беглов в традиционном радиообращении.
Губернатор также выразил благодарность всем петербуржцам, кто несет в госпитали передачи бойцам.
Несколько дней назад пресс-служба Смольного сообщала, что губернатор и председатель Законодательного собрания Петербурга осмотрели одну из клиник академии, где в настоящее время лечение после ранений проходят военнослужащие ВС России.