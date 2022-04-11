«Всё для солдат и офицеров». Беглов объявил о готовности расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга

Власти Петербурга договорились с командованием Военно-медицинской академии о расширении взаимодействия между армейскими и гражданскими медучреждениями и обещают сделать всё для восстановления здоровья солдат и офицеров, заявил губернатор Александр Беглов.



«Город сделает всё, что потребуется для восстановления здоровья наших солдат и офицеров, окажет помощь и поддержку. Мы готовы расширить взаимодействие армейских и гражданских медучреждений Петербурга, договорились об этом с командованием Военно-медицинской академии», — объявил 11 апреля Беглов в традиционном радиообращении.

