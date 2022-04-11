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    Пока водитель дрался с пешеходом в Москве, прохожий угнал его машину

    Дорожный конфликт на одной из улиц Москвы закончился весьма курьезным образом. Пока водитель автомобиля выяснял отношения с одним пешеходом, другой умыкнул его машину и расколотил о крыльцо.

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    пресс-служба ГУ МВД по Москве

    В Юрьевском переулке вспыхнул конфликт между водителем и пешеходом, сообщает 11 апреля пресс-служба ГУ МВД по Москве. Сначала они ругались на словах, затем автомобилист вышел, и завязалась драка. В этот момент мимо проходил неизвестный. Он сел в оставленную без присмотра машину и поехал, однако метров через десять не справился с управлением и врезался в крыльцо жилого дома. После этого неизвестный скрылся с места ДТП.

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    Подозреваемого в угоне задержали на улице Брусилова. Им оказался 26-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Машину вернули хозяину, сейчас проводится экспертиза, чтобы установить сумму ущерба. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

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    Комментарии (1)

    Человек без лица
    Оказывается, у пешиков существует чувство солидарности..........
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