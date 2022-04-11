Отток капитала из России в I квартале вырос почти в 4 раза и составил 64,2 млрд долларов

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился в 3,7 раза, до 64,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составил 17,5 млрд долларов, сообщается в опубликованном 11 апреля отчете Банка России.
По итогам 2021 года отток капитала составил 72,6 млрд долларов, в 2020 — 50,4 млрд. Рост показателя связан с прямыми инвестициями за рубеж (за год они увеличились на 53,6 млрд по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2020 году). ЦБ объясняет это «прежде всего реинвестированием доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций».
При этом профицит внешней торговли РФ в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза — до 66,3 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года показатель составил 58,2 млрд долларов.