Отток капитала из России в I квартале вырос почти в 4 раза и составил 64,2 млрд долларов

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился в 3,7 раза, до 64,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составил 17,5 млрд долларов, сообщается в опубликованном 11 апреля отчете Банка России.



По итогам 2021 года отток капитала составил 72,6 млрд долларов, в 2020 — 50,4 млрд. Рост показателя связан с прямыми инвестициями за рубеж (за год они увеличились на 53,6 млрд по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2020 году). ЦБ объясняет это «прежде всего реинвестированием доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций».

