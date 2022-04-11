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    Отток капитала из России в I квартале вырос почти в 4 раза и составил 64,2 млрд долларов

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    Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился в 3,7 раза, до 64,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составил 17,5 млрд долларов, сообщается в опубликованном 11 апреля отчете Банка России.

    По итогам 2021 года отток капитала составил 72,6 млрд долларов, в 2020 — 50,4 млрд. Рост показателя связан с прямыми инвестициями за рубеж (за год они увеличились на 53,6 млрд по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2020 году). ЦБ объясняет это «прежде всего реинвестированием доходов иностранных дочерних компаний, а также увеличением вложений в капитал связанных зарубежных корпораций».

    При этом профицит внешней торговли РФ в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза — до 66,3 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года показатель составил 58,2 млрд долларов.

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    Комментарии (3)

    Ushat Pomoev
    А вот, к примеру, те самые 300 миллиардов долларов из золото-валютных резервов, столь успешно "оттекшие" из России, - они по какой статье проходят?
    aborigenSPB
    Интересно, а вывозился капитал порциями по 10 тысяч? Или закон, как всегда не для всех?
    AndrewBarsik
    Убедительный индикатор доверия российского бизнеса власти в целом и правосудию в частности
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