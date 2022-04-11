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    Между Петербургом и Калининградом будут ходить круизные лайнеры

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    В 2022 году хотят запустить круизные лайнеры между Петербургом и Калининградом. По мнению чиновников, это направление будет пользоваться спросом у туристов.

    Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион присоединится к программе поддержки круизного туризма, сообщает 11 апреля газета «Петербургский дневник». Государственная поддержка позволит запустить круизы между Петербургом и портом Балтийск в Калининграде. В городских администрациях сочли это направление перспективным.

    Проект планируют запустить в 2022 году, но точных сроков пока не называют. Путешествие по Балтийскому морю может войти в круизную программу.

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    Комментарии (12)

    Piligrino
    Паромы и так ходли. С усть луги и машину можно погрузить.
    На лайнере круизном 2 суток в коробке... Лайнер подразумевает ночные переходы и дневные экскурсии или свободное время в городах по пути следования. Принцесса Мария, Анастасия заходили в порты недружественных стран (запрещено теперь их по другому называть). Это и тогда было очень очень дорого. А теперь бесполезно и мега дорого. Самолет быстро и по сравнению с лайнером - бесплатно. Лайнер не берет на борт автотранспорт, иначе это паром.
    Алекс81
    Итак Три парома ходят: из устьлуги в балтийск. В пути 2 дня. Цена конская: на самолете дешевле в 2 раза. Если ещё и машину везти- вообще золотая поездка. По опыту- дешевле там такси/прокат брать.
    Инкогнито2021
    Рукожопы, откуда лайнеры возьмут???
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