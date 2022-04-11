Между Петербургом и Калининградом будут ходить круизные лайнеры

В 2022 году хотят запустить круизные лайнеры между Петербургом и Калининградом. По мнению чиновников, это направление будет пользоваться спросом у туристов.



Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион присоединится к программе поддержки круизного туризма, сообщает 11 апреля газета «Петербургский дневник». Государственная поддержка позволит запустить круизы между Петербургом и портом Балтийск в Калининграде. В городских администрациях сочли это направление перспективным.

Проект планируют запустить в 2022 году, но точных сроков пока не называют. Путешествие по Балтийскому морю может войти в круизную программу.