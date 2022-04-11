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    Суд в Петербурге обязал управляющую компанию починить замок почтового ящика и купить личинку

    Суд в Петербурге рассмотрел гражданское дело по иску жителя Выборгского района, который пожаловался на сломанный почтовый ящик в своем подъезде.

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    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 11 апреля, мужчина подал иск к ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района», ответственному за дом 134 на проспекте Энгельса. Он пояснил, что вышедший из строя замок в одной из секций не позволяет ему получать письма, однако ЖКС, несмотря на просьбу, не помог ему справиться с поломкой.

    «Истец обратился в управляющую организацию с просьбой отремонтировать данный почтовый ящик, что ответчиком в добровольном порядке сделано не было, в связи с чем истец обратился в суд», — добавили в пресс-службе судов.

    Отмечается, что впоследствии УК предложила мужчине бесплатно исправить поломку. Щедрость, тем не менее, не распространялась на покупку личинки замка.

    В итоге суд указал на необоснованность такой идеи и обязал «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» привести секционный почтовый ящик в технически исправное состояние в течение трех дней со дня вступления решения в силу. В пользу мужчины взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф — 250 рублей. Кроме того, ЖКС придется заплатить госпошлину.

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    Комментарии (2)

    Cashmare
    а я подумал, что ему мало того, что ящик сломали, так ещё и личинку туда отложили
    zlopopik
    То есть жильцы будут терять ключи от почтового ящика, а управляющая компания будет за счет других жильцов покупать и устанавливать новые замки. Не очень справедливо, прямо скажем.
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