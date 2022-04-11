Суд в Петербурге обязал управляющую компанию починить замок почтового ящика и купить личинку

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 11 апреля, мужчина подал иск к ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района», ответственному за дом 134 на проспекте Энгельса. Он пояснил, что вышедший из строя замок в одной из секций не позволяет ему получать письма, однако ЖКС, несмотря на просьбу, не помог ему справиться с поломкой.



«Истец обратился в управляющую организацию с просьбой отремонтировать данный почтовый ящик, что ответчиком в добровольном порядке сделано не было, в связи с чем истец обратился в суд», — добавили в пресс-службе судов.

