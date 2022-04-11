Строительство светофоров до конца мая ограничит проезд на трех перекрестках и проспекте Обуховской Обороны

Для строительства светофорных объектов водителей потеснят в Калининском, Красносельском, Невском и Центральном районах Петербурга. Работы ведет СПб ГКУ ДОДД. Дольше всего они продлятся в Красносельском районе — на одном из перекрестков проспекта Народного Ополчения.
Ограничения введут:
- до 13 мая — на перекрестке Лесного проспекта и улицы Академика Лебедева;
- до 22 мая — на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева;
- до 17 мая — у дома 32 по проспекту Обуховской Обороны;
- до 20 мая — на перекрестке Тульской улицы и Ярославской улицы.