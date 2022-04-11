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    Строительство светофоров до конца мая ограничит проезд на трех перекрестках и проспекте Обуховской Обороны

    С 15 апреля в четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта из-за работ по устройству светофоров. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

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    Для строительства светофорных объектов водителей потеснят в Калининском, Красносельском, Невском и Центральном районах Петербурга. Работы ведет СПб ГКУ ДОДД. Дольше всего они продлятся в Красносельском районе — на одном из перекрестков проспекта Народного Ополчения.

    Ограничения введут:

    • до 13 мая — на перекрестке Лесного проспекта и улицы Академика Лебедева;
    • до 22 мая — на перекрестке проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева;
    • до 17 мая — у дома 32 по проспекту Обуховской Обороны;
    • до 20 мая — на перекрестке Тульской улицы и Ярославской улицы.
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