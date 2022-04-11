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    Люди стали вдвое чаще попадать под поезд на ОЖД. За три месяца погибли 40 человек

    На Октябрьской железной дороге обеспокоены возросшим вдвое по сравнению с прошлым годом количеством случаев травмирования людей. Большинство из них закончились трагически. Среди погибших есть дети, чего не было год назад.

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    В январе-марте 2022 года из-за нарушений правил безопасности на территории ОЖД получили травмы 56 человек, и 40 из них погибли, сообщает 11 апреля пресс-служба компании. Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних, из них пятеро получили смертельные травмы. За те же три месяца 2021 года на Октябрьской железной дороге пострадали 26 человек, и все они были взрослыми.

    Чаще всего несчастные случаи на железной дороге происходят из-за попыток перейти пути в неустановленных для этого местах. В первом квартале текущего года на территории ОЖД провели 145 рейдов для предотвращения подобных инцидентов, около 300 человек были задержаны за пренебрежение правилами безопасности.

    Очередные два несчастных случая произошли в минувшие выходные в Колпинском районе Петербурга, уточняет в понедельник пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Около 10 часов утра 9 апреля 78-летняя местная жительница переходила пешеходный переход на железнодорожной станции Понтонная на запрещающий сигнал светофора. В этот момент приближался поезд. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы избежать наезда. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

    На следующий день около девяти часов вечера 19-летний велосипедист в наушниках попытался пересечь железнодорожный переход на станции Колпино перед приближающимся высокоскоростным поездом «Санкт-Петербург — Москва», проигнорировав запрещающий сигнал и ограждающие устройства. Машинист сигналил, но парень не реагировал. Экстренное торможение тоже не помогло предотвратить наезд. В итоге велосипедиста с многочисленными травмами доставили в больницу.

    Транспортная полиция устанавливает все обстоятельства этих происшествий.

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    Комментарии (2)

    RMN
    Естественный отбор.
    А13579
    Сначала пробуют перед автомобилями. Тем, кому всегда везёт, становится скучно, пробуют трамвай. Тем, кому везёт и с трамваем, остаётся только поезд. Тем, кому хочется экстрима, рекомендую получать его в спорте или на аттракционах, но не под колёсами различных видов транспорта.
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