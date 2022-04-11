Люди стали вдвое чаще попадать под поезд на ОЖД. За три месяца погибли 40 человек

В январе-марте 2022 года из-за нарушений правил безопасности на территории ОЖД получили травмы 56 человек, и 40 из них погибли, сообщает 11 апреля пресс-служба компании. Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних, из них пятеро получили смертельные травмы. За те же три месяца 2021 года на Октябрьской железной дороге пострадали 26 человек, и все они были взрослыми.



Чаще всего несчастные случаи на железной дороге происходят из-за попыток перейти пути в неустановленных для этого местах. В первом квартале текущего года на территории ОЖД провели 145 рейдов для предотвращения подобных инцидентов, около 300 человек были задержаны за пренебрежение правилами безопасности.