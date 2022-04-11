Уволен самарский чиновник, допустивший ажиотаж на сахар, соль и гречку

Главу департамента торговли и потребительского рынка Минпромторга Самарской области Алексея Софронова отправили в отставку из-за ситуации с ценами на продукты и с поставками товаров в магазины.



«Губернатор Дмитрий Азаров решил уволить руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова. Чиновник допустил необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», — рассказали 11 апреля изданию 63.RU в пресс-службе администрации.



Там отметили, что больше месяца местные жители жаловались на рост цен на эти продукты или на их полное отсутствие в магазинах. При этом, по словам представителей регионального правительства, чиновники отчитывались о благополучной ситуации.

