Уволен самарский чиновник, допустивший ажиотаж на сахар, соль и гречку

Главу департамента торговли и потребительского рынка Минпромторга Самарской области Алексея Софронова отправили в отставку из-за ситуации с ценами на продукты и с поставками товаров в магазины.
«Губернатор Дмитрий Азаров решил уволить руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова. Чиновник допустил необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», — рассказали 11 апреля изданию 63.RU в пресс-службе администрации.
Там отметили, что больше месяца местные жители жаловались на рост цен на эти продукты или на их полное отсутствие в магазинах. При этом, по словам представителей регионального правительства, чиновники отчитывались о благополучной ситуации.
«Интерфаксу» в администрации пояснили, что Софронов лишился должности «за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона».
Софронов возглавлял департамент с декабря 2017 года. До этого он занимал пост руководителя департамента ценового и тарифного регулирования.