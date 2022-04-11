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    Уволен самарский чиновник, допустивший ажиотаж на сахар, соль и гречку

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    Главу департамента торговли и потребительского рынка Минпромторга Самарской области Алексея Софронова отправили в отставку из-за ситуации с ценами на продукты и с поставками товаров в магазины.

    «Губернатор Дмитрий Азаров решил уволить руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова. Чиновник допустил необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», — рассказали 11 апреля изданию 63.RU в пресс-службе администрации.

    Там отметили, что больше месяца местные жители жаловались на рост цен на эти продукты или на их полное отсутствие в магазинах. При этом, по словам представителей регионального правительства, чиновники отчитывались о благополучной ситуации.

    «Интерфаксу» в администрации пояснили, что Софронов лишился должности «за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона».

    Софронов возглавлял департамент с декабря 2017 года. До этого он занимал пост руководителя департамента ценового и тарифного регулирования.

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    Комментарии (5)

    TOR_5e4cca92ce591
    Так ! А цену в 35 рублей за килограмм вернули обратно!? А гречу по 65 вернули или дальше дорожает!?
    Главный спец по технике консервации
    Так вот кто скупил весь сахер в Питере! Ату его, ату!
    262531341
    Вот все и выяснилось. Курс рубля тоже он уронил? И айтишников в Армению пинками гнал.
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