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    Финский комментатор бойкотировал фамилию российского хоккеиста Овечкина во время матчей НХЛ

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    Финский телекомментатор Теро Кайнулайнен принципиально не произносил фамилию российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матчей НХЛ.

    «Перед матчем НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» я бросил себе вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. Я преуспел в своем испытании», — написал в соцсетях Кайнулайнен.

    По данным Ilta-Sanomat, финский комментатор продолжил свой эксперимент по ходу следующей игры «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (4:2) 10 апреля. Когда Овечкин забросил шайбу, Кайнулайнен называл его «капитан «Кэпиталз»», «знакомый мужчина» и «седая борода». В других эпизодах он вообще не упоминал имя российского хоккеиста.

    С чем именно связана подобная позиция, Кайнулайнен не уточнил.

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    Комментарии (30)

    houspi
    Он просто букву Ч не выговаривает.
    01011001
    Решил попробовать - как оно, не говорить одно слово на букву "В" в часовой новостной передаче только про это самое.
    Ushat Pomoev
    Это что! Вот, помнится, сборной СССР по баскетболу выпало однажды играть со сборной Израиля, с которым у нас и дипотношений-то тогда не было. Так вот, наш комментатор за весь матч ни разу не произнес слова "Израиль" и ни одного игрока соперников по фамилии не назвал!)
    Держим равнение на Совок, в общем!
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