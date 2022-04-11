Финский комментатор бойкотировал фамилию российского хоккеиста Овечкина во время матчей НХЛ

Финский телекомментатор Теро Кайнулайнен принципиально не произносил фамилию российского капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матчей НХЛ.



«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» я бросил себе вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. Я преуспел в своем испытании», — написал в соцсетях Кайнулайнен.



По данным Ilta-Sanomat, финский комментатор продолжил свой эксперимент по ходу следующей игры «Вашингтона» с «Бостон Брюинз» (4:2) 10 апреля. Когда Овечкин забросил шайбу, Кайнулайнен называл его «капитан «Кэпиталз»», «знакомый мужчина» и «седая борода». В других эпизодах он вообще не упоминал имя российского хоккеиста.

