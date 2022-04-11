«АЛРОСА» не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций

Алмазодобывающая компания «АЛРОСА» заявила, что не сможет выплатить в срок проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2024 году. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба компании, попавшей в санкционные списки США и Великобритании.
9 апреля компания должна была выплатить инвесторам купон по евробондам-2024 в размере $11,63 млн. «АЛРОСА» связывает задержку платежа с техническими причинами. «Компания сохраняет полную финансовую устойчивость и обладает всеми финансовыми ресурсами, необходимыми для выплаты очередного купона в размере $11,63 млн», — отметили в пресс-службе.
«АЛРОСА» изучает способы выплатить проценты по облигациям. Она готова к исполнению обязательств и подала заявку в OFSI на получение лицензии, разрешающей финансовым учреждениям Великобритании обрабатывать платежи в пользу держателей акций.
«АЛРОСА» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится