    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    758мм

    65%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Суд в Петербурге оценил «развод» на Разводной улице и обряд с заваркой на полмиллиона

    Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении Галины Мальван, которая провела «заварочный» обряд у пенсионерки дома и прикарманила полмиллиона. Женщину признали виновной в мошенничестве, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    0
    Печать

    В ноябре 2020 года Мальван подошла к пенсионерке на Разводной улице в Петергофе и представилась ясновидящей. Она начала убеждать пожилую женщину, что на той порча, которая вскоре, если ничего не делать, обязательно приведет к болезни. По «счастливой случайности» Галина оказалась той, кто может снять проклятье. Пенсионерка поверила и привела незнакомку домой.

    Та провела нехитрый обряд с помощью воды, заварки и полотенца, а затем попросила все наличные, что имеются в квартире, — исключительно для дела. Женщина достала из глубин шкафов полмиллиона, а Мальван начала их заворачивать в сверток из газет, перевязывать ниточкой, затем заматывать в одежду. Далее «ясновидящая» продемонстрировала ловкость рук и незаметно достала купюры из кулька, а вещи попросила положить в шкаф для завершения обряда. Жительница Петергофа послушалась, а Галина спокойно ушла с пачкой банкнот.

    На суде Мальван вину признала, раскаялась и пояснила, что обладает даром исцеления, который получила от матери. Обвиняемая отметила, что ущерб потерпевшей уже возместила в полном объеме.

    Суд принял во внимание трудоустройство Мальван и хорошую характеристику с места работы, наличие у нее двоих несовершеннолетних детей и хронических заболеваний. Потерпевшая заявила, что претензий к «ясновидящей» не имеет.

    Суд назначил Мальван наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний