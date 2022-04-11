Суд в Петербурге оценил «развод» на Разводной улице и обряд с заваркой на полмиллиона

В ноябре 2020 года Мальван подошла к пенсионерке на Разводной улице в Петергофе и представилась ясновидящей. Она начала убеждать пожилую женщину, что на той порча, которая вскоре, если ничего не делать, обязательно приведет к болезни. По «счастливой случайности» Галина оказалась той, кто может снять проклятье. Пенсионерка поверила и привела незнакомку домой.



Та провела нехитрый обряд с помощью воды, заварки и полотенца, а затем попросила все наличные, что имеются в квартире, — исключительно для дела. Женщина достала из глубин шкафов полмиллиона, а Мальван начала их заворачивать в сверток из газет, перевязывать ниточкой, затем заматывать в одежду. Далее «ясновидящая» продемонстрировала ловкость рук и незаметно достала купюры из кулька, а вещи попросила положить в шкаф для завершения обряда. Жительница Петергофа послушалась, а Галина спокойно ушла с пачкой банкнот.

