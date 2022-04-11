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    «Коммерсантъ»: На МКАД разрешат покидать место ДТП ради эксперимента

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    В Москве в рамках борьбы с «повторными» ДТП планируют провести эксперимент, разрешив водителям оставлять место аварии. Речь идет о крупных магистралях, вроде МКАД. Участникам ДТП позволят отъехать на обочину и уже там оформлять происшествие, чтобы не подвергать жизни опасности посреди трассы.

    На недавнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА до 1 июля разработать комплексный план мероприятий по предупреждению так называемых повторных ДТП — наездов на людей и стоящие после первого ДТП машины — и провести пилотный проект на столичных скоростных дорогах, пишет 11 апреля «Коммерсантъ». В рамках «пилота» водителям хотят разрешить на крупных магистралях сразу после ДТП съезжать с проезжей части, убедившись, что нет пострадавших, пояснили изданию в московском дептрансе. Такие трассы оборудованы единой системой видеонаблюдения, и материалы с камер можно получить позднее, а требование поскорее покинуть проезжую часть позволит избежать дополнительных жертв и повысить пропускную способность дороги.

    Эксперимент планируют провести на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, а его результаты лягут в основу возможных изменений в ПДД. Сейчас в дептрансе обсуждают детали «пилота».

    У экспертов и страховщиков инициатива пока вызывает вопросы. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что для участвующих в эксперименте водителей нужны юридические гарантии, что при таком оставлении места ДТП страховая не откажет им в выплате возмещения по ОСАГО. А в Российском союзе автостраховщиков считают, что проведение «пилота» без изменения законодательства создает дополнительный риск мошенничества.

    Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В случае ЧП на скоростной магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.

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    Комментарии (4)

    Леонтий
    Давно пора изменения в ПДД.Сколько лет уже эта проблема,сколько бед произошло.
    А13579
    Что значит «разрешат»? Как минимум, внесение изменения в ПДД.
    chous_spb
    Разрешить? А п. 2.6.1 ПДД они не читали?
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