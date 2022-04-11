«Коммерсантъ»: На МКАД разрешат покидать место ДТП ради эксперимента

В Москве в рамках борьбы с «повторными» ДТП планируют провести эксперимент, разрешив водителям оставлять место аварии. Речь идет о крупных магистралях, вроде МКАД. Участникам ДТП позволят отъехать на обочину и уже там оформлять происшествие, чтобы не подвергать жизни опасности посреди трассы.



На недавнем заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА до 1 июля разработать комплексный план мероприятий по предупреждению так называемых повторных ДТП — наездов на людей и стоящие после первого ДТП машины — и провести пилотный проект на столичных скоростных дорогах, пишет 11 апреля «Коммерсантъ». В рамках «пилота» водителям хотят разрешить на крупных магистралях сразу после ДТП съезжать с проезжей части, убедившись, что нет пострадавших, пояснили изданию в московском дептрансе. Такие трассы оборудованы единой системой видеонаблюдения, и материалы с камер можно получить позднее, а требование поскорее покинуть проезжую часть позволит избежать дополнительных жертв и повысить пропускную способность дороги.