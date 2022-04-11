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    Почта Финляндии остановила пересылку писем и посылок в Россию и Белоруссию

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    Пересылки любых писем и посылок между Финляндией и Россией останавливаются с 11 апреля, сообщает оператор почтовой связи Финляндии Posti на своем официальном сайте. Прекратится обмен корреспонденцией и между Финляндией и Белоруссией.

    «Грузы, которые не могут быть доставлены, вернут отправителям», — говорится в сообщении.

    Государственный почтовый оператор объяснил принятое решение «исключительными обстоятельствами в соответствии с соглашениями ВПС».

    15 марта Posti приостановила отправки в Россию и Беларусь экспресс-писем и грузовых отправлений.

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    Комментарии (2)

    Tattiana
    А ещё надо сообщения, посланные в ватсапе, назад отсылать.
    Гриб
    Где то здесь видел фото закрытой таможни в брусничном. Почему фонтанка не освещает более интересный вопрос, нежели вопрос корреспонденции. Как поживают нынче российские обладатели недвижимости в Финляндии? Как они попадают в свои загородные дома и попадают ли?
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