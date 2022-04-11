Почта Финляндии остановила пересылку писем и посылок в Россию и Белоруссию

Пересылки любых писем и посылок между Финляндией и Россией останавливаются с 11 апреля, сообщает оператор почтовой связи Финляндии Posti на своем официальном сайте. Прекратится обмен корреспонденцией и между Финляндией и Белоруссией.



«Грузы, которые не могут быть доставлены, вернут отправителям», — говорится в сообщении.

Государственный почтовый оператор объяснил принятое решение «исключительными обстоятельствами в соответствии с соглашениями ВПС».

15 марта Posti приостановила отправки в Россию и Беларусь экспресс-писем и грузовых отправлений.